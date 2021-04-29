Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu
29.04.2021 18:10
Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu Başkent'te artan hava sıcaklığını fırsat gören duyarsız vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe sayıp Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı'na akın etti.
Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu
ANKARA - Başkent'te artan hava sıcaklığını fırsat gören duyarsız vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe sayıp Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı'na akın etti.
Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı tam kapanma kısıtlamasına saatler kala doldu taştı. Korna virüs salgına karşı alınması gereken en önemli kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan binlerce kişi salgın tehlikesi yokmuş gibi parka akın ettiler. İç içe durarak eğlendiklerini sanan binlerce kişi hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlığını hiçe saydı. Turistinden yerlisine sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar 19 günlük tam kapanma kısıtlamasına az bir süre kala alınan tedbirlere riayet etmedi.
Son Dakika Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı