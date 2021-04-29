Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu

ANKARA - Başkent'te artan hava sıcaklığını fırsat gören duyarsız vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe sayıp Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı'na akın etti.

Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı tam kapanma kısıtlamasına saatler kala doldu taştı. Korna virüs salgına karşı alınması gereken en önemli kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan binlerce kişi salgın tehlikesi yokmuş gibi parka akın ettiler. İç içe durarak eğlendiklerini sanan binlerce kişi hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlığını hiçe saydı. Turistinden yerlisine sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar 19 günlük tam kapanma kısıtlamasına az bir süre kala alınan tedbirlere riayet etmedi.