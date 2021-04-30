Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Başkent'te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu
30.04.2021 00:57
Ankara'da artan hava sıcaklığını fırsat gören duyarsız vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe sayıp Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı'na akın etti.
Ankara'da artan hava sıcaklığını fırsat gören duyarsız vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe sayıp Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı'na akın etti.
Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı tam kapanma kısıtlamasına saatler kala doldu taştı. Korona virüs salgına karşı alınması gereken en önemli kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan yüzlerce kişi salgın tehlikesi yokmuş gibi parka akın etti. Pandemiyi yok sayan vatandaşlar, hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlığını hiçe saydı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar tam kapanma kısıtlamasına az bir süre kala alınan tedbirlere riayet etmedi. - ANKARA
Son Dakika Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı