Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu

28.02.2021 12:00

Başkent'te komşu cinayeti.

Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı gerekçesi ile tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Nallıhan ilçesinin Derekeöy Mahallesi'nde meydana geldi. S.B. isimli bir mahalle sakini, sabah saatlerinde hızar motorunu çalıştırınca komşusu O.D. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.D. isimli şahıs, evinde bulunan av tüfeği ile komşusu S.B.'yi iki yerinden vurdu. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan S.B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Komşusunu vuran O.D. olay yerinden kaçarken, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı O.D'yi cinayette kullandığı tüfek ile birlikte saklandığı evinde yakaladı.

O.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu
Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu
Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu
Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu
Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu
Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu
Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu

Nallıhan, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te komşu cinayeti...Gürültü çıkartan komşusunu av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika


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