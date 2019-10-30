Son Dakika Haberleri: Başkent'te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktı

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktı

41 dakika önce

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktıANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu. 17 Ekim'de meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. Otomobilin orta refüje çarparak savrulduğu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Ortaya çıkan görüntülerde, otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün önündeki araca çarpmamak için son anda direksiyonu sağa çevirdiği ve orta refüje vurduğu görüldü.

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktı

Çankaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Macaristan Büyükelçisi'nin Türk takipçisiyle diyaloğuna beğeni yağdı
Günlük burç yorumları 30 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Sergey Lavrov sürprizi 20 kez takla atan aracın içinden sağ çıkan genç, "Babamı çağırmayın" deyip ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 12:17:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te kontrolden çıkan otomobil refüje böyle çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]