Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kopan Trafik Lambası Tehlike Saçtı

Başkent'te Kopan Trafik Lambası Tehlike Saçtı

1 saat önce

Başkent'te kopan trafik lambası tehlike saçtıANKARA - Başkent'te yerinden kopan trafik ışığı lambası yolun ortasına sarkarak yaya ve araçlar için tehlike oluşturdu.

Başkent'te Kopan Trafik Lambası Tehlike Saçtı, System.String[]
Başkent'te kopan trafik lambası tehlike saçtı

ANKARA - Başkent'te yerinden kopan trafik ışığı lambası yolun ortasına sarkarak yaya ve araçlar için tehlike oluşturdu.
Etimesgut - Bağlıca istikameti, Elvankent caddesi üzerindeki yaya geçidinin üzerinde bulunan trafik lambası koptu. Kopan trafik lambası hem yayalar hem de araçlar için tehlike oluşturdu. Trafik lambasının koptuğunu gören vatandaş, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüledi. Görüntülerde kopan trafik lambasının yola doğru sarktığı görüldü. Vatandaş, çektiği görüntüde adres bilgisi vererek yetkilileri göreve çağırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa ekipleri olayı değerlendirerek kopan lambanın bulunduğu adrese gelen ekipler, trafik lambasını tamir etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Yerel
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