Başkent'te köpek katliamı - Son Dakika

Başkent'te köpek katliamı

28.02.2021 23:05

Başkent'te köpek katliamı Başkent'te hafriyat alanında onlarca köpeğin cansız bedeni bulundu.

Başkent'te köpek katliamı

ANKARA - Başkent'te hafriyat alanında onlarca köpeğin cansız bedeni bulundu. Hayvanseverler tarafından fark edilen olayda köpeklerin bir kısmının ayaklarının bağlı, bir kısmının ayaklarına beton dökülerek infaz edildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde sanayi bölgesine yakın boş alanda hayvanseverler tarafından 30'a yakın köpeğin cansız bedenleri ile karşılaşıldı.

"Neye uğradığımı şaşırdım"

Olayı gören görgü tanığı İngilizce Öğretmeni hayvansever Tenay Yücel hafatada 4 gün aynı bölgede besleme yaptığını dile getirerek "Bu bölgede besleme yapıyorum. Vefa Sosyal Destek gurubundayım. Buraya geldiğimde 10-15 tane köpeğin öldüğünü fark ettim. Yeni öldürülmüşlerdi. Ayakları bağlanmış, beton dökülmüş haldeydi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hemen gerekli yerleri arayarak olayı ihbar ettim. Ne istediler bu canlardan anlamıyorum. Her kim yaptıysa en kısa zamanda bulunmasını istiyorum." Dedi.

"Üst üste atılmış köpekler gördük"

Olay yerine gelen Gölbaşı Barınağı kurucularından hayvansever Sibel Bengü yaptığı açıklamada "Bugün Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Barınağı ekibiyle beslemeye çıktık. Geldiğimizde burada üst üste atılmış, zehirlenmiş 20 kadar köpek gördük. Kazıldıkça kazıldıkça alttan köpekler çıkıyor. Ayaklarına beton dökülmüş, ayakları bağlanmış, bellerinden bağlanmış köpekler vardı. Bir kısmının ağzından kan gelmişti. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi köpekleri otopsiye yolladı." Dedi.

"Olayın takipçisiyiz"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Pelin Yörük de "Gölbaşı'nda bu bölgeyi ben ve birkaç arkadaşımız bekliyoruz. Bugün öğleden sonra geç bir saatte haberimiz oldu. Ben derstteydim hemen geldim. Önce birkaç hayvanın kafasını gördüm. Resimleri gördüğümde benim besleme alanımdaki hayvanların olmadığını farkettim. Şuanda Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri çalışmakta. Umarım en kısa sürede ne olduğu ortaya çıkar. Şuanda bir katliam var mı, zehirleme var mı hiçbir şey söyleyemiyoruz. Olayın takipçisiyiz. Buraya geldiğimde birkaç tane ölü hayvan görüyordum ama işçi arkadaşlara sorduğumuzda bize 'Çevrede araç çarpan ve ölen hayvanlar buraya getiriliyor.' deniliyordu. Ama şuanda burada hayvanlar toplu olduğu için onlar mı yoksa sonradan toplanıp mı atıldı? Onlar tespit edilecek. Şuanda bir katliam var ya da yok bilemiyorum. Elipler çalışıyorlar. Ben Hayvanların ilk çıkartıldığı anı görmedim. İlk anda 20 kadar köpeğin çıkarıldığını biliyorum. Köpeklerin gruplarda paylaşılan fotoğraflarını gördüm ve apar topar bölgeye geldik. Umarım en kısa sürede olayın gerçeğini öğreniriz" şeklinde konuştu.

Hayvanseverler yaşanan olayın takipçisi olacaklarını belirttiler. Toplu halde bulunan köpekler olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak otopsiye yollandı.

Başkent'te köpek katliamı
Başkent'te köpek katliamı
Başkent'te köpek katliamı
Başkent'te köpek katliamı
Başkent'te köpek katliamı

Büyükşehir Belediyesi, İngilizce, Katliam, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te köpek katliamı - Son Dakika


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