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Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı - Son Dakika

Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı

09.02.2022 08:44
Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde köpek sürüsünün saldırdığı bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde köpek sürüsünün saldırdığı bir kişi yaralandı. Onlarca köpeğin saldırısına uğrayan vatandaşı mahallesi sakinleri güçlükle kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi'nde T.E. isimli şahıs, akşam evine dönerken kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri köpeklere müdahale etmeye çalışırken, saldırgan köpekler uzun süre yaraladıkları T.E.'nin başında bekledi. Mahalle sakinleri köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, yaşanan dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaralı T.E. ise mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin T.E.yi bacaklarından ısırarak yaraladığı görüldü. Mahalle sakinleri, önlem almayan Çankaya Belediyesine tepki gösterdi. - ANKARA

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Çankaya, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te köpek sürüsünün saldırdığı vatandaş canını zor kurtardı - Son Dakika
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