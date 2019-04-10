Başkent'te Köpekleri Katleden Şüpheliler Güvenlik Kamerasında

Başkent'te köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasındaANKARA - Ankara'da çok sayıda köpeği zehirleyerek katleden şüphelilerin zehirli etleri poşetler ile taşıdıkları görüntüler ortaya çıktı.

Başkent'te köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında



ANKARA - Ankara'da çok sayıda köpeği zehirleyerek katleden şüphelilerin zehirli etleri poşetler ile taşıdıkları görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Batıkent ilçesinde zehirli tavuk etinden yiyen köpeklerin telef olması sonucu yapılan araştırmada köpekleri zehirledikleri iddia edilen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin poşetleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin zehirli etleri poşet içerisinde taşıdıkları anlar güvenlik kameralarından tespit edildi.

Polis ekiplerinin, köpeklerin öldüğü yerde yaptıkları incelemede ele geçirilen zehirli etler incelemeye alınırken etrafta bulunan güvenlik kameralarından da beyaz renkli ticari aracı ve plakasını tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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