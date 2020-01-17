Başkent'te korku dolu anlar yaşatan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te korku dolu anlar yaşatan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı - Son Dakika

Başkent'te korku dolu anlar yaşatan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı

6 saat önce

Başkent'in göbeği Ulus'ta bir otelin camından etrafa silahla rastgele ateş açan şahıs, Özel Harekat polisleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Başkent'te korku dolu anlar yaşatan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı, System.String[]

Başkent'in göbeği Ulus'ta bir otelin camından etrafa silahla rastgele ateş açan şahıs, Özel Harekat polisleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.


Olay, Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin B. isimli şahıs, kaldığı otelin 5. katındaki odasının camından kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Çevrede bulunan esnafın emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek, otel etrafında geniş güvenlik tedbiri alındı. Yasin B., polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyerek etrafa ateş etmeye devam edince Özel Harekat polislerinden destek istendi. Polis ekiplerinin uzun ikna çabaları sonrasında teslim olan Yasin B. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yerinde incelemede bulunan ekipler bazı otomobillere kurşun isabet ettiğini belirledi.


Altındağ'da yaşanan olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Altındağ ilçemiz Ulus-Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
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