Başkent'te Korkutan Araç Yangını
2 saat önce
Başkent'te bir apartmanın önünde alev alarak yanan otomobil, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.
Başkent'te bir apartmanın önünde alev alarak yanan otomobil, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören
ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde gece bir apartmanın önündeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar bina sakinlerini uyardı. Apartman sakinleri korkulu anlar yaşarken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:06 Kaynak: İHA
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