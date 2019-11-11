Son Dakika Haberleri: Başkent'te korkutan çatı yangını
Son Dakika Güncel Başkent'te korkutan çatı yangını

Başkent'te korkutan çatı yangını

7 saat önce

Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesinde bir binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla bölgeye 112 ekipleri de sevk edildi. Büyük korkuya sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Başkent'te korkutan çatı yangını

Pursaklar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kırılacak ağaç dikme rekoru için geri sayım
Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu Bülent Arınç'ın damadından "delil yetersizliğinden beraat" kararına itiraz Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 02:02:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te korkutan çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]