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Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te korkutan çatı yangını

Başkent'te korkutan çatı yangını

6 saat önce

- Başkent'te korkutan çatı yangınıANKARA - Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangın ucuz atlatıldı.

- Başkent'te korkutan çatı yangını

ANKARA - Ankara'da bir binanın çatı katında çıkan yangın ucuz atlatıldı.

Alınan bilgiye göre yangın, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binanın çatı katında çıktı. Çatı katında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Çatıda çıkan yangın evlere müdahale Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla bölgeye 112 ekipleri de sevk edildi.

Yangın büyük bir korkuya sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Başkent'te korkutan çatı yangını

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:29 Kaynak: İHA
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