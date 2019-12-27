Başkent'te korkutan otobüs yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te korkutan otobüs yangını - Son Dakika

Başkent'te korkutan otobüs yangını

6 saat önce

Ankara'da içinde yolcu bulunan halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı.

Ankara'da içinde yolcu bulunan halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kızılay-Aydınlıkevler seferini yapan 413 numaralı 06 BE 7981 plakalı Büyükşehir Belediye'ye ait halk otobüsü, Güvenkpark'taki otobüs durağında yolcu aldığı sırada motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Alevleri erken fark eden otobüs şoförü büyük bir faciayı önledi. Yangını fark eden otobüs şoförü, yolcuları hemen otobüsten indirerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada civarda bulunan trafik polisleri bulvarı araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken, otobüste hasar meydana geldi. Bir süre araç trafiğine kapatılan Atatürk bulvarı, yangının kontrole alınmasının ardından tekrar açıldı.

(Mehmet Kalay - Erdinç Türkcan/İHA)

Başkent'te korkutan otobüs yangını

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:30 Kaynak: İHA
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