Başkent'te korkutan yangın - Son Dakika

Başkent'te korkutan yangın

11.10.2020 16:39
Başkent'te korkutan yangın, System.String[]

Ankara'da sanayi sitesinde otomobil yedek parçası satan dükkanda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Ankara'da sanayi sitesinde otomobil yedek parçası satan dükkanda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, İvedik Hurdacılar Sitesi'nde yer alan bir yedek parça dükkanında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Hurdacılar Sitesi 3505'inci sokakta, saat 14.30 sıralarında meydana gelen yangında, etkilenen bir vatandaş bulunmadı. Yangının çevredeki 3 dükkana daha sıçraması sonucu oluşan siyah dumanlar Ankara'nın birçok noktasından gözlemlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangın ile ilgili tahkikat ise devam ediyor. - ANKARA

Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın
Başkent'te korkutan yangın

Yenimahalle, Otomobil, Yangın, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te korkutan yangın - Son Dakika

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