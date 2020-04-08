Başkent'te korona virüs sebebiyle tüm mezarlıklar kapatıldı - Son Dakika

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Başkent'te korona virüs sebebiyle tüm mezarlıklar kapatıldı
6 saat önce
Ankara'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.
Ankara'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıkların vatandaşlara geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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