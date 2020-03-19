Başkent'te korona virüs tatilindeki çocuklar kartopu oynadı - Son Dakika
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Başkent'te korona virüs tatilindeki çocuklar kartopu oynadı

6 saat önce

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle evlerinde olan çocuklar sokaklarda kartopu oynadı.

Başkent'te korona virüs tatilindeki çocuklar kartopu oynadı, System.String[]

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle evlerinde olan çocuklar sokaklarda kartopu oynadı.


Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde ve ilçelerde aralıksız devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Çankaya, Gölbaşı gibi yüksek kesimler karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Termometrelerin yer yer eksi dereceleri gösterdiği şehirde, korona virüs tedbirlerinin yoğunlaşmasının da etkisiyle sokaklardaki yoğunluğun azaldığı görüldü. Okulların tatil olması evlerinde olan çocuklar ise sokaklarda kartopu oynadı.


"Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız"


Çocuklarıyla karda oynamak için dışarı çıktığını belirten Hasan Karakuş, "Virüs bir tarafta, sınırlarımızda savaş var. Allah vatanımıza, milletimize yardım etsin" dedi. Korona virüs tedbirlerine ilişkin Karakuş, "Biz de bir boşluk bulduk, geldik. Şu an sakin her yer. Şu anda kimse yok dışarıda, bir biz varız. Çarşı içi de aynı" ifadelerini kullandı.


Çocuğunu dışarı çıkardığını ifade eden İlhami Üstünel ise, "Okullar tatil. Yunus Emre'yi gezmeye çıkardık. Evde çok sıkıldı. Kuşlara yem atmaya geldik" dedi. Korona virüs tedbirlerine ilişkin Üstünel, "Genelde evdeyiz. Ben 15 günden beri evdeyim, çıkmak istemiyorum ama alışveriş için çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.


Üstünel, "Hava da güzel, tam gezme havası. Karın son zamanlarının zevkini çıkarıyoruz, güzel oldu" dedi. - ANKARA

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:22 Kaynak: İHA

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