Başkent'te korona virüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Başkent'te korona virüs tedbirleri denetlendi

Çankaya Kaymakamı Hüdayer Mete Buhara:

" Ankara'da ciddi bir baskılama faaliyeti yürütüyoruz. Mahalle ekiplerimizi oluşturduk. Çankaya'da 150 civarında bir mahalle ekibimiz var"

ANKARA - Korona virüs vaka artış sayısının en çok olduğu il olan Ankara'da

alınan tedbirlere yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor. Alınan önlemler kapsamında Dikmen'in Akpınar mahallesin'de Çankaya Kaymakamı Hüdayer Mete Buhara'nın katılımıyla dördüncü yoğun salgın denetimleri yapıldı.

Çankaya Kaymakamı Buhara, Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan ve Çankaya ilçesine bağlı polis, zabıta ve denetim ekiplerinin katılımıyla Dikmen Akpınar Mahallesi'ndeki pazaryeri, taksi durağı, restoran, eczane, otobüs ve Çankaya'da bir AVM'deki dükkanlar denetlendi.

Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri başta olmak üzere işletme sahiplerinin tedbir kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, sosyal mesafe uyarı etiketi olmayan bir markete idari para cezası uygulandı. Maskesi olamayan vatandaşlara maske hediye edilirken, kurallara uymayan vatandaşlardan daha duyarlı olunması istenildi.

Denetimle ilgili konuşan Çankaya Kaymakamı Buhara, "Virüsle mücadele tüm Türkiye'de dikkatli bir şekilde sürdürülüyor. Ankara'da son dönemde sayılarında artmasıyla birlikte biraz daha yüksek hassasiyetle bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Pazar denetimlerimi, esnaf denetimlerimizi ve AVM'lerimizi kısaca bir gezip denetleyeceğiz. Bu görev hepimize düşüyor, hep birlikte bunun altından kalkmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene büyük oranda dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca pozitif olan vatandaşlarımızında evlerinden ayrılmaması maske ve temizlik kadar önemli zaten bu hususta da Ankara'da ciddi bir baskılama faaliyeti yürütüyoruz. Mahalle ekiplerimizi oluşturduk. Çankaya'da 150 civarında bir mahalle ekibimiz var. Onlarda pozitif ve temaslı vakaların evden ayrılmamaları konusunda uyarılar yapıyorlar ve denetimlerini gerçekleştiriyorlar. İl ve İlçelerimizde salgın denetim merkezleri oluşturulmuş durumda Oradan da ihbarlara bağlı olarak denetimlerini gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.