Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika

Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi
6 saat önce
Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi Başkent'te camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.
Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi
ANKARA - Başkent'te camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Kocatepe Camii'nde dua okundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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