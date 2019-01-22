Son Dakika Haberleri: Başkent'te Kumar Operasyonu

Başkent'te Kumar Operasyonu

1 saat önce

Başkent'te kumar operasyonuANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Başkent'te kumar operasyonu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya'nın Hilal ile Yıldızevler mahallelerindeki adreslerde kumar oynatıldığını tespit etti. Belirlenen adresleri takibe alan polis ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda gece geç saatlerde adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, yer temin eden ve kumar oynatan M.Ç, U.A, F.M ve N.B ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi olmak üzere 21 şüpheliyi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığını belirledi. Ayrıca, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Ankara, Polis, 3. Sayfa
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