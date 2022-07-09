Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu - Son Dakika
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Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu

09.07.2022 19:43

Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesim alanlarını vurdu.

Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesim alanlarını vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Öğleden sonra başlayan hafif yağmur bir anda doluya cevirdi. Şiddetli yağan dolu kurban kesim alanlarını vurdu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıklarını bırakarak kaçan vatandaşlar sığınacak yer bulmaya çalıştı. Kentin birçok ilçesinde de yağmur yağşı devam ediyor.

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KURBAN KESİM ALANLARINDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ KURBAN KESİM ALANLARINDAKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu - Son Dakika
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