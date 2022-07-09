Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Öğleden sonra başlayan hafif yağmur bir anda doluya cevirdi. Şiddetli yağan dolu kurban kesim alanlarını vurdu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıklarını bırakarak kaçan vatandaşlar sığınacak yer bulmaya çalıştı. Kentin birçok ilçesinde de yağmur yağşı devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te kurban kesim alanlarını dolu vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.