Son Dakika Haberleri: Başkent'te kuyumcu hırsızlığı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkent'te kuyumcu hırsızlığı

1 saat önce

Başkent'te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.

Başkent'te kuyumcu hırsızlığı, System.String[]

Başkent'te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.


Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus çarşısında bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kadın, Metin Gürnayak'tan çocuklarına altın kolye almak istediğini belirterek, kolyelerin altın ayarına bakmak için teraziye koymasını ve kontrol etmesini istedi. O sırada hırsız kadın altın kolyeleri teker teker sakin bir şekilde cebine koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının soğukkanlı olması dikkat çekti.


Kuyumcu Metin Gürnayak, "Müşteri bayan girdi ama hiç hırsız görüntüsü yoktu, çocuk için kolye almak istediğini söyledi. Altını teraziye koydum. Beğenmediğini söyledi, diğerine bakmak istedi. 2 veya daha fazlasını aldığını hissettim, arkasından gittim ama yetişemedim. Güvenlik kameralarına baktığımızda aldığını gördük" şeklinde konuştu. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


25 yaşındaki kadının kanı, içtiği ilaç yüzünden mavi renge döndü
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum Sabahat Akkiraz'ın Ankara konseri güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından iptal edildi Şans Topu ikramiyesi, uzun yıllardır hep aynı rakama oynayan kadına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:35:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te kuyumcu hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]