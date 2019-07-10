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Başkent'te kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

30 dakika önce

Başkent'te kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Suriyeli çocuğun cansız bedeni Hatip Çayı'nda bulundu Polis, babaya acılı haberi veremedi ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde kuyuya düştüğü iddia edilen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hatip Çayında bulundu.

Polis, 3. Sayfa
Başkent'te kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Suriyeli çocuğun cansız bedeni Hatip Çayı'nda bulundu
Polis, babaya acılı haberi veremedi ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde kuyuya düştüğü iddia edilen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hatip Çayında bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesinde bulunan salı pazarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Suriyeli bir aile, çocuklarının pazar yerinde bulunan üzeri açık kuyuya düştüğünü ihbar etti. İhbarın değerlendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ASKİ ekipleri sevk edildi. Çevredeki kuyuları ve Çayın etrafını el fenerleri ve polis otomobilinin megafonu ile araştıran ekipler, sonuç alamayınca 'Dalgıç Adamlar'dan destek istedi. Bölgeye gelen Dalgıç Adamlar, Hatip Çayında incelemelerde bulundu.
Derenin içerisine giren ekipler yaklaşık 20 dakikalık detaylı aramanın ardından 6 yaşındaki Salih Alseyhhuseyin'i derede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edilerek otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Dereye düşüp boğulduğu tahmin edilen çocuğun ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Başkent'te kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 04:34 Kaynak: İHA
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