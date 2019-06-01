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Başkent'te LGS heyecanı

1 saat önce

ANKARA'da, Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter dökerken, aileleri dışarıda dua etti.

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ANKARA'da, Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter dökerken, aileleri dışarıda dua etti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'nci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahı erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bekledi. İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okulun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Veliler, okulun çevresinde çocukları için Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.
Görüntü Dökümü:
-Öğrencilerin okula girişleri
-Velilerin bahçeden çıkarıması
-Velilerin sınav süresince beklemeleri
-Dua etmeleri, Kuran okumaları


Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Harun ÖZALP/ANKARA,  


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:13 Kaynak: DHA
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