Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada

- Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada -Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı;3 yaralı Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

- Başkent'te lokantaya silahlı saldırı kamerada -Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı;3 yaralı ANKARA - Başkent'te bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi eşinin çalıştığı lokontaya ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevliusi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Son Dakika

Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı

Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz

El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti

Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi