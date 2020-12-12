Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı
12.12.2020 00:57
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinin 1345 Sokak'ta bulunan LPG üzerine hizmet veren bir dükkanda bir aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Patlamada işyerinde çalışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA
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