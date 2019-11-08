Son Dakika Haberleri: Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı

Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı

6 saat önce

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin alev aldığı anlar kameralara yansıdı.

Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı, System.String[]

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin alev aldığı anlar kameralara yansıdı.


Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent bölgesi Çevreyolu üzerinde seyir halindeki lüks otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracını emniyet şeridine çekti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler otomobili sardı. Yangında lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar kameralara yansıdı. - ANKARA

Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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