Son Dakika Haberleri: Başkent'te lüks otomobil böyle yandı
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te lüks otomobil böyle yandı

Başkent'te lüks otomobil böyle yandı

6 saat önce

Başkent'te lüks otomobil böyle yandıANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hareket halindeki lüks otomobilin alev aldığı anlar kameralara yansıdı.

Başkent'te lüks otomobil böyle yandı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hareket halindeki lüks otomobilin alev aldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent bölgesi Çevreyolu üzerinde seyir halindeki lüks otomobilden henüz bilinmeyen bir şekilde dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracını emniyet şeridine çekti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler otomobili sardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar kameralara yansıdı.

Başkent'te lüks otomobil böyle yandı

Etimesgut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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