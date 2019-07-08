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Başkent'te mahalleli el birliği ile yangından otomobil kaçırdı

1 saat önce

Başkent'te mahalleli el birliği ile yangından otomobil kaçırdıANKARA - Başkent'te meydana gelen yangında mahalleliler, alevlerin yaklaştığı otomobili el birliğiyle havaya kaldırıp yangından korudu.

Başkent'te mahalleli el birliği ile yangından otomobil kaçırdı
ANKARA - Başkent'te meydana gelen yangında mahalleliler, alevlerin yaklaştığı otomobili el birliğiyle havaya kaldırıp yangından korudu.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Kızıltuğ Parkı ve bölgede bulunan bir su deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinleri, alevlerin sarmaya başladığı bölgede bulunan bir otomobili el birliği ile havaya kaldırarak, yangından uzak tuttu. Bu anlar kameraya yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, müdahale ederek yangını söndürürken, bölgedeki ağaçlar ve park zarar gördü.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Başkent'te mahalleli el birliği ile yangından otomobil kaçırdı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa
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