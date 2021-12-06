Başkent'te manavda çıkan yangın tıra sıçradı - Son Dakika

- Başkent'te manavda çıkan yangın tıra sıçradı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir manavda çıkan yangın park halindeki tıra sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Türközü semtinde meydana gelen olayda bir manavda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın manavın önünde park halinde bulunan tıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.