Başkent'te market deposunda yangın - Son Dakika

Başkent'te market deposunda yangın
6 saat önce
Başkent'te market deposunda yangın Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bir markete ait depoda yangın çıktı.
Başkent'te market deposunda yangın
ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bir markete ait depoda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Saray mahallesinde bulunan bir markete ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:17 Kaynak: İHA
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