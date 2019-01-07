Başkent'te Market Kasiyeri 5 Dakika Arayla İki Tırnakçının Kurbanı Oldu

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Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti

YouTuber Gökçe Yıldırım, Sevgilisi Ataberk Özdene ile İrem Derici'nin Aşk Mesajlarını İfşa Etti

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var