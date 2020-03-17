Başkent'te Mart ayında kar yağışı - Son Dakika

Başkent'te Mart ayında kar yağışı
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Başkent'te Mart ayında kar yağışı Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:58 Kaynak: İHA
Başkent'te Mart ayında kar yağışı
ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Başkent'te bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü. Ankaralı vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Belediye Ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.
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