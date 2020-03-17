Başkent'te Mart ayında kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te Mart ayında kar yağışı - Son Dakika

Başkent'te Mart ayında kar yağışı

7 saat önce

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Başkent'te bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü. Ankaralı vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Belediye ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

(İHA)

Başkent'te Mart ayında kar yağışı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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