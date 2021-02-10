Başkent'te metruk binada korkutan yangın - Son Dakika

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Başkent'te metruk binada korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk tek katlı bir binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Edinilen bilgilere göre Altındağ ilçesi, Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.