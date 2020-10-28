Başkent'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Başkent'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
28.10.2020 21:04
Başkent'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi Ankara'da vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde namaz kılıp dua etti.
Başkent'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
ANKARA - Ankara'da vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde namaz kılıp dua etti.
Akşam namazının ardından Hacı Bayram-ı Veli ve Melike Hatun Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Koronavirs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını avluda kıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yaptı.
Son Dakika Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe İki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, yol kan gölüne döndü: 3 ölü, 1 yaralı Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum