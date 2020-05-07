Başkent'te mezarlıklar ziyarete açıldı - Son Dakika

Başkent'te mezarlıklar ziyarete açıldı
6 saat önce
ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatılan mezarlıklar, kontrollü olarak yeniden ziyarete açıldı.
ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatılan mezarlıklar, kontrollü olarak yeniden ziyarete açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 8 Nisan'dan itibaren vatandaş ziyaretine kapattığı mezarlıklar kontrollü olarak yeniden ziyarete açıldı. Mezarlık ziyaretleri için vatandaşların ateşleri ölçülerek, belirli kapılardan içeri alınmaya başlandı. Alınan bu yeni önlemler arife günü dahil Ramazan Bayramı boyunca da devam edecek. Toplum sağlığını gözeterek süreci yakından takip ettiklerini ve önlemleri artırarak mezarlıkları yeniden ziyarete açtıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, "Aldığımız karar doğrultusunda, kontrolün kolay sağlanabilmesi amacıyla mezarlık alanlarına giriş ve çıkışlar belirlenen kapılardan yapılacak. Mezarlıkların ziyarete açılmasıyla birlikte alınan önlemler bayram boyunca da sürdürülecek. Mezarlıklara giriş ve çıkış kapıları ayrılacak. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülmeden mezarlığa alınmayacak. Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı mutlaka sağlanacak. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu yıl da emniyet güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, EGO araçlarımız ve ASKİ ekiplerimiz alanda hazır olacak" dedi.
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ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:40 Kaynak: DHA
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