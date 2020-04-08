Başkent'te mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Başkent'te mezarlıklar ziyarete kapatıldı
6 saat önce
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlıkların geçici süreyle ziyarete kapatıldığı bildirildi.
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlıkların geçici süreyle ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği belirtilerek, "Güvenliğiniz açısından, salgın tedbirleri kapsamında cenaze yakını haricinde tüm mezarlıklar geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:01 Kaynak: DHA
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