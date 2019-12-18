Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı.

Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı.


Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Taşdelen Caddesi'nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iş hanının bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle talaşlar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine atölyeyi dumanlar kapladı.


Atölyede alevlerin arasında kaldı


Yangını ve dumanları fark eden Çetinkaya, kapıdan çıkamayacağını anlayınca atölyenin camına yöneldi. Camı açan Çetinkaya, demir ızgaraları aşamayınca cam ile ızgaralar arasında mahsur kaldı. Yoğun dumana maruz kalan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol alınan yangında, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Taşdelen, Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

8 kişilik aile, alev topuna dönen evlerini gözyaşına boğularak izledi
Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika Haberleri
11:16 Göçmen çocuklar "salsa ve horon" ile eğlendi - Son Dakika Haber
11:15 Kadınlar, Kaz Dağları'daki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi - Son Dakika Haber
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika Haber
11:14 "Halının sultanları" Hereke markasına sahip çıkıyor - Son Dakika Haber
11:09 Şuhut'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
10:56 Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum - Son Dakika Haber
10:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 11:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]