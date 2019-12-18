Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı.

Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Taşdelen Caddesi'nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iş hanının bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle talaşlar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine atölyeyi dumanlar kapladı.

Atölyede alevlerin arasında kaldı

Yangını ve dumanları fark eden Çetinkaya, kapıdan çıkamayacağını anlayınca atölyenin camına yöneldi. Camı açan Çetinkaya, demir ızgaraları aşamayınca cam ile ızgaralar arasında mahsur kaldı. Yoğun dumana maruz kalan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol alınan yangında, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

Taşdelen, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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