Başkent'te motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Başkent'te motosiklet kazası: 2 yaralı
18.11.2020 10:06
Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Lale Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada Cihan Ü. yönetimindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Cihan Ü. ve yanında bulunan Saliha T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
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