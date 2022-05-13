Başkent'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş

13.05.2022 18:08

Başkent'te motosiklet tutkunu şahıs ve eşinin hayatını kaybettiği kaza, başka bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı.

Başkent'te motosiklet tutkunu şahıs ve eşinin hayatını kaybettiği kaza, başka bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Sinan Turan'ın (40) kullandığı 06 FG 0080 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yol kenarındaki bariyerlere çarpan Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşenur Turan (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kazaya ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Çifti arkalarından takip eden bir motosikletin sürücüsüne ait kask kamerasına yansıyan görüntülerde, Hüseyin Sinan Turan'ın viraja girerken kontrolü kaybettiği ve çiftin bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

(İHA)

Başkent'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş
Başkent'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş

YORUMLAR
500
Aydın'da kazada yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi Aydın'da kazada yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi Başkent'te iki ayrı kaza: 1 ölü, 8 yaralı Başkent'te iki ayrı kaza: 1 ölü, 8 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement