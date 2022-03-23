Son dakika haber: Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber: Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında

23.03.2022 11:32

Gelen son dakika haberine göre Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında Ankara'nın Mamak ilçesinde bir markette 2 müşteri ile market çalışanı arasında kavga çıktı.

Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir markette 2 müşteri ile market çalışanı arasında kavga çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan A101 markette meydana geldi. İddialara göre 2 müşteri bilinmeyen bir sebepten ötürü markette çalışan reyon görevlisine saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yüzüne darbe alan market çalışanının ise saldıran müşterilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika


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