AFAD, Kahramankazan Belediyesi'nin gönüllü Arama Kurtarma Birliğine eğitim verdi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramankazan Belediyesi'nin gönüllü çalışanlarından oluşturduğu Arama Kurtarma Birliği ekibine eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un başlattığı çalışmayla doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Arama Kurtarma Birliği oluşturuldu.

Belediye meclis üyesinden birim müdürlerine, güvenlik görevlisinden sağlık personeline kadar değişik meslek gruplarından personellerin yer aldığı Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, yaklaşık 5 aydır teorik ve pratik eğitimlerini sürdürüyor.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılan ekip üyeleri, son olarak 5 günlük zorlu bir eğitimden geçti.

Bu kapsamda birlik üyelerine ekip oluşumu, enkaza güvenli yaklaşma, kentsel ve doğada arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanlarının tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması konularında eğitimler verildi.

Depremzedelerin kurtarılmasına ilişkin tatbikat gerçekleştirildi

Eğitimlerin son gününde deprem sonrası bina enkazından kazazedelerin kurtarılması senaryosunun canlandırıldığı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Arama Kurtarma Birliği, tatbikatta, sesli ve K9 köpeklerinin yardımıyla arama, sismik ve akustik cihazlarıyla arama, kazazedeleri sedye ile enkaz dışına çıkartma, uygun sağlık müdahalesinde bulunulması gibi farklı alanlarda uygulamalar yaptı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ekip üyelerine AFAD eğitmenlerince sertifikaları verildi.

"Ekibimiz yardım bekleyenlerin imdadına koşacak"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz eğitimlerini sürdürerek önümüzdeki günlerde yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun yaşanabilecek olası deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ve kazalara müdahale edebilecek bir birikime kavuşacak. AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirilecek arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek. Tamamen gönüllülük esasına dayanan ekibimiz, ihtiyaç duyulduğunda en zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak."

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği üyeleri de birliğe katılmaktan ve yaptıkları çalışmalar sonucu geldikleri noktadan mutlu olduklarını ifade etti.