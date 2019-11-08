Son Dakika Haberleri: Başkent'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek
Son Dakika Güncel Başkent'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek

Başkent'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek

6 saat önce

Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı.

Başkent'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek, System.String[]

Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı.

Okul müdürü Cemil Karahaliloğlu ve okul aile birliği yönetimince 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okul müdürü Karahaliloğlu, okul aile birliği yönetimi ve öğretmenleriyle maske taktı.

Lösemili Çocuklar Haftasında düzenlenen etkinlikle hastalığa dikkati çeken öğrencilere teşekkür eden Karahaliloğlu, lösemili çocukların yaşama tutunmak için verdiği mücadelede yanlarında olduklarını hissettirmek ve farkındalık oluşturmak adına öğrencilerin katılımıyla bu etkinliği yaptıklarını belirtti.

Karahaliloğlu, lösemi tanısının erken konulması durumunda hastaların tedavisinin ve yaşama tutunma şansının çok daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Biz de bu etkinliği öğrencilerimizle lösemide farkındalık oluşsun diye yaptık. Öğrencilerime ve okul aile birliği yönetimine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı
Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun? Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 19:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]