- Başkent'te okullarda 30 bin hijyen seti dağıtıldı - Son Dakika

- Başkent'te okullarda 30 bin hijyen seti dağıtıldı

ANKARA - Çankaya Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Çankaya'daki okullara 15 günde, maske, kolonya ve kolonyalı mendilden oluşan 30 bin hijyen seti dağıttı.

Çankaya Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki okullara 15 günde 30 bin adet hijyen seti dağıttı. Çankaya'da eğitimin hijyenik şartlarda sürdürülmesi için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ekiplerimiz kısa sürede ilçemizdeki okullara hijyen setini dağıttı. Eğitime açılan tüm okullarımızda; çocuklarımıza ve öğretmenlerimize içinde maske, el dezenfektanı ve kolonya bulunan 30 bin sağlık setini ulaştırdık" dedi.

Hijyen setlerinin dağıtımında Çankaya'daki köy okullarına öncelik verdiklerini belirten Taşdelen şunları söyledi:

"Yüz yüze eğitim devam ederken hafta sonları ve Çarşamba günleri ekiplerimiz koronavirüs salgını riskine karşı bütün okullarımızda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim yapmaları amacıyla okullarımızdaki bu çalışmayı ara vermeden de sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmalarında cildi ve gözleri tahriş etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, temizlik ve mesafe konusunda kişisel koruma alışkanlığı edinen çocuklarımızın eğitim aldığı okulların da hijyenini sağlamak için tüm ekiplerimizle çalışıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Koronavirüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok fazla dikkat etmek zorundayız. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin tek yolu alacağımız tedbirlerdir.