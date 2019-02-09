Başkent'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği
1 saat önce
Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Başkent'te de etkinlik gerçekleştirildi.
Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya kapsamında Başkent'te de etkinlik gerçekleştirildi. Ankara
İl Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte sürücü ve yayalar bilgilendirildi.
Yaya geçişlerindeki farkındalığı artırmak için uygulamalar yapan jandarma ekipleri, sürücülere ve öğrencilere broşür dağıtarak yaya önceliğiyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Ekipler, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde geçiş önceliğini yayalara vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacağı uyarısında da bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:11 Kaynak: AA
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