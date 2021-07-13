Başkent'te oto galeri görünümü altında tefecilik yapan 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da oto galeri adı altında tefecilik yaparak vatandaşların evlerine ipotek koydurup haksız kazanç sağladığı tespit edilen 14 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, oto galeri adı altında tefecilik yaparak vatandaşlara yüksek miktarda senet imzalatan, gayrimenkullerine ipotek koydurarak haksız kazanç sağlayan, kuyumculuk ve emlakçılık adı altında komisyon karşılığında POS cihazları ile kredi kartından para çekimi yapan 14 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 45 adet senet, 3 adet kılıç, 1 adet döner bıçağı, 1 adet bıçak, 22 adet POS cihazı, 2 adet kaşe, 17 bin 500 TL nakit para ve çok sayıda fişek ile evrak ele geçirildi. - ANKARA