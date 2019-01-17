Başkent'te Otobüs Yangını
50 dakika önce
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara
'nın Etimesgut
ilçesinde özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut Zırhlı Birlik önünde Ümitköy
istikametine seyreden özel halk otobüsünde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede otobüsü saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar yaşanırken can kaybı olmaması sevindirdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:55 Kaynak: İHA
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