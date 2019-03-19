Başkent'te Otobüs Yangını
13 dakika önce
Başkent'te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Başkent'te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yapracık TOKİ mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüs tamamen yandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:35 Kaynak: İHA
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