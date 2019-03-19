Son Dakika Haberleri: Başkent'te Otobüs Yangını

Başkent'te Otobüs Yangını

13 dakika önce

Başkent'te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te Otobüs Yangını, System.String[]
Başkent'te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yapracık TOKİ mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüs tamamen yandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı! Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 12:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Otobüs Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]