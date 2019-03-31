Son Dakika Haberleri: Başkent'te Otomobil, 3 Araca ve Ekmek Büfesine Çarptı: 2 Yaralı

Başkent'te Otomobil, 3 Araca ve Ekmek Büfesine Çarptı: 2 Yaralı

45 dakika önce

Başkent'te otomobil, 3 araca ve ekmek büfesine çarptı: 2 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil, 3 araca ve ekmek büfesine çarptı.

Başkent'te otomobil, 3 araca ve ekmek büfesine çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil, 3 araca ve ekmek büfesine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı sularında Ankara'nın Sincan ilçesi 12. cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sincan adliyesi istikametinden Topçu mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EY 1977 plakalı otomobil, önce park halindeki 2 araca daha sonra ekmek büfesine çarptı. Yoluna devam etmek isteyen sürücü, 06 EY 1977 plakalı otomobili ile aniden caddeye çıkıp aynı istikamette seyir halinde olan 06 HB 2225 plakalı bir başka araca çarparak durabildi.
Kazada 2 kişi yaralanırken 3 otomobil ve ekmek büfesinde ağır hasar meydana geldi. Otomobillerden sıçrayan parçalar çevredeki araçlara isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaparak ambulans ile hastaneye sevk etti.
Ekmek büfesinin sahibi olan Cemali Yılmaz, büfesinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek şunları söyledi: "Bana bilgi verdiler. Araç bu aracı pert ederek büfeye girdi. Büfeye maddi hasar verdi. Zannedersem içkiliymiş yani duyduğuma göre. Büfe kullanılmaz halde. Yeni büfe gelecek. Büfenin maliyeti 25 bin lira civarında"
Otomobili kullanılamaz hale gelen Mikail Ünal ise kazanın olduğu sırada evde olduğunu söyleyerek, "Bir ses geldi. Komşular arabanıza vurdular dedi. Geldik baktık arabanın durumu gördüğünüz gibi. Vatandaş artık alkollü mü bilmiyorum" dedi.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, 3. Sayfa
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